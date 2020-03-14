В «Алавесе» зафиксировано два случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, два положительных теста на коронавирус сдали сотрудники клуба. Отмечается, что их состояние не вызывает опасений. Тренировки команды временно приостановлены. 16 марта все члены команды пройдут необходимое медицинское обследование.



Ранее стало известно, что розыгрыши Примеры и Сегунды в Испании были приостановлены минимум на две недели. Соответствующее решение было принято властями в связи с распространением в стране и во всём мире коронавируса COVID-19.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

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