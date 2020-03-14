Марадона изолирован от команды из-за подозрений в заражении коронавирусом
Бывший футболист «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба «Химнасия и Эсгрима», может быть заражён коронавирусом. Как сообщил глава медицинского штаба аргентинской команды Флавио Тунесси, в настоящее время специалист изолирован от игроков.
«Принимаем меры предосторожности. Марадона изолирован от команды и находится в комнате на первом этаже, так как входит в группу риска», — цитирует Тунесси Foot Mercato со ссылкой на Radio Provincia.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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