Судья Федотов: гол в ворота «Спартака» засчитан верно, в том эпизоде задержался Понсе

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом «Оренбурга» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Гол в ворота «Спартака» засчитан верно – офсайда у игрока «Оренбурга» не было. Всё потому, что в том эпизоде задержался Понсе», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Спартак» проходит в эти минуты на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Московский «Спартак» набрал 25 очков в 21 матче и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (23) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 47 очков в 21 матче.