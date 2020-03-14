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«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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14:00 Мск
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Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в РПЛ и пропустит матч с «Арсеналом»

Тедеско получил четвёртую жёлтую карточку в РПЛ и пропустит матч с «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско будет вынужден пропустить матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» из-за перебора жёлтых карточек. В матче РПЛ с «Оренбургом» специалист был предупреждён арбитром в четвёртый раз в сезоне.

В концовке первого тайма немецкий тренер был возмущён действиями арбитра Василия Казарцева, который не назначил пенальти в ворота «Оренбурга».

По итогам первого тайма матча «Оренбург» — «Спартак» ничья 1-1. Счёт на 17-й минуте встречи открыли хозяева усилиями Джоэля Фамейе. На 45-й минуте матча Эсекьель Понсе восстановил статус-кво.

«Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

По итогам 21 тура чемпионата России «Спартак» располагается на десятой строчке в турнирной таблице, «Оренбург» — на 11-м месте. Клубы разделяют два очка.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Фамейе – 17'   1:1 Понсе – 44'
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