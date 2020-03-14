Доктор медицинских наук призвала временно отказаться от футбола

Доктор медицинский наук, ведущий научный сотрудник Российского научного центра радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова Ирина Вологдина выразила мнение, что сейчас болельщикам следует воздержаться от посещения стадионов.



«Давайте исходить из того, что ВОЗ официально объявила пандемию. Мы обязаны это учитывать и в некоторой степени этим руководствоваться. Ситуация сложная, в чём-то даже парадоксальная. Мне много лет доводилось и доводится наблюдать осложнения банального гриппа и угрозы, которые он несёт для сердечно-сосудистой и дыхательной системы, они в чём-то опаснее коронавируса. Но понятно, что при любой пандемии массовые мероприятия чреваты. Парадокс в том, что люди продолжают ходить по магазинам, ездить на метро.



Но посмотрите, в мире, как иногда кажется, жизнь просто замирает на время. Даже кардиологические международные научные конференции отменены или перенесены. Во многих странах Европы футбольные матчи переносят или зрителей на них не допускают. Нам сложно оставаться в стороне. Хотя наши медики ко всему готовы.



Но проблемы, непосредственно связанные с коронавирусом, в стране есть. Поражена, к примеру, нехваткой масок в аптеках. Это очень серьёзно, кстати. Раз их не хватает, возможно, стоит на пару месяцев отказаться от любимого всеми футбола. Ведь в мае пандемия, по прогнозам ВОЗ, пойдёт на спад. А пока, как говорится, здоровье дороже. Лучше, наверное, свести риск к минимуму», — приводит слова Вологдиной «Спорт день за днём».



Сегодня, 14 марта, состоится три матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги: «Оренбург» — «Спартак», «Зенит» — «Урал» и «Арсенал» — «Рубин».

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