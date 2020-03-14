«Зенит» — «Урал»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны составы «Зенита» и «Урала» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Дзюба, Азмун, Дриусси, Малком.



Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Ригони, Шамкин.



«Урал»: Годзюр, Мамин, Кулаков, Вилюш, Димитров, Ефремов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Августиняк, Панюков.



Запасные: Баклов, Поляков, Золотов, Фидлер, Бавин, Магомадов, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Юсупов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал».