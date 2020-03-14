Пресс-конференция и микст-зона после матча РПЛ «Зенит» — «Урал» будут отменены

Пресс-конференция тренеров «Зенита» и «Урала» после матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги, а также микст-зона будут отменены, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Ранее стало известно, что матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.