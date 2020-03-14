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Милонов: на месте «Зенита» я бы вернул болельщикам деньги и предложил им остаться дома

Милонов: на месте «Зенита» я бы вернул болельщикам деньги и предложил им остаться дома
Футбол / РПЛ 0

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что футбольные болельщики не должны подвергать себя риску и смотреть матчи Российской Премьер-Лиги вживую.

«Это победа больших денег над здравым смыслом. Не хочу ничего плохого сказать про «Зенит». Сам на матчи не хожу, но к болельщикам отношусь с уважением. Просто нужно иметь здравый смысл. Лучше посмотреть пару матчей дома по телевизору, чем подвергать риску себя и окружающих. С моей стороны неправильно указывать, но я бы на месте клуба отнёсся к болельщикам с любовью, компенсировал им купленные билеты и предложил остаться дома и посмотреть матч по телевизору, чтобы избежать возможной опасности», — цитирует Виталия «Р-Спорт».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

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