Болельщикам выборочно измеряют температуру при входе на стадион «Газпром Арена»

В преддверии матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге были усилены меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса.



При входе на стадион болельщикам выборочно измеряют температуру, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов. Стюарды работают в медицинских масках.

Матч «Зенит» — «Урал» состоится сегодня, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.