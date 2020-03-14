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Аршавин: мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только с отгрызанными конечностями

Аршавин: мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только с отгрызанными конечностями
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин оценил выступления питерского клуба после зимней паузы.

«Огорчён, что «Зенит» провёл два сухих матча. Так не может продолжаться вечно. «Зенит» прорвёт, и он встанет на рельсы, которые приведут к чемпионству. Барриос? По качеству игры его некем заменить, по позиции — кто-нибудь найдётся. Очень важная фигура для команды. Мимо Барриоса к воротам «Зенита» доползают только со сломанными коленями и отгрызанными конечностями. Будет чувствоваться его потеря в этом матче.

Малком очень активен, старается, но у него не всё получится. Где-то его не понимают партнёры, где-то он перетягивает одеяло на себя. Наверное, сейчас видим не того Малкома, какого ожидали увидеть после «Барселоны». Думаю, ему надо дать время на адаптацию», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

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