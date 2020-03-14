Болельщики «Спартака» перепрыгнули ограждение и стали праздновать с футболистами. Фото

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов, забивший третий гол московской команды, побежал праздновать забитый мяч к трибуне. Болельщики прыгнули к нему вниз, после чего все вместе начали обниматься.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Напомним, в мире объявлена пандемия коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся. Напомним, матч 22-го тура чемпионата России «Сочи» — «Краснодар» пройдёт без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.