Тедеско: «Спартак» счастлив. Лучше сыграть не так хорошо, но взять три очка, чем наоборот

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результаты матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).



«Счастливы, что взяли три очка. Это главное. Конечно, могли сыграть лучше, «Спартак» не показал свою лучшую игру, мы можем больше. Но лучше сыграть не так хорошо, но взять три очка, чем наоборот.Ждали, что игра будет жёсткой, соперник у нас тоже жёсткий. Но ребята показали характер — это важно для молодой команды.

Мы играли по схеме 3-5-2, где Ларссон играл «восьмёрку», ведь у нас не было Зобнина. Ларссон должен был создавать перевес и численное преимущество на фланге. Игра была сложной из-за поля — нам важно играть первым касанием, но на таком поле это не совсем возможно. Во втором тайме начали играть длинными передачами, и это помогло.



Что касается истории встреч с «Оренбургом», если боишься, то можешь вообще не выходить на поле и сидеть дома. Не помню статистики предыдущих матчей, но соперники часто садятся глубоко вниз после гола в наши ворота. Так что очень хорошо, что мы смогли одержать победу.



Жиго не первый раз тащит мяч в атаку? Всегда говорю защитникам, как крайним, так и центральным, чтобы они подключались к атакам. Вспомните кубковый матч с «Ростовом», там мы тоже забили после похода вперёд Джикии. Если соперник глубоко садится в оборону, у наших защитников возникает возможность поддержать атаку", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Георгий Петровский.