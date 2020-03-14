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Бакаев: футбол без болельщиков — это не футбол

Бакаев: футбол без болельщиков — это не футбол
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в матче 22-го тура с «Оренбургом» (3:1) прокомментировал проведение встреч при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.

«Отсутствие Тедеско в следующем матче немножко может сказаться. Но мы понимаем: хоть его и не будет на скамейке, будем за него биться. Есть второй тренер, тоже эмоциональный, так что проблем не будет.

Сейчас мы находимся не там, где должны. Будем работать на деле, а не на словах. Хочу ещё раз сказать спасибо за поддержку. Болельщики великолепные, заслужили победу. В шлеме мне нормально играется, не мешает, как в шапке. Но уже в следующем матче хочу без него играть, но сделаю так, как скажет доктор. Он лучше знает.

Пустые трибуны из-за коронавируса? Готов играть в любых условиях. Но футбол без болельщиков — это не футбол. Без поддержки нет тех эмоций, но мы готовы к любому развитию событий. Знаем, что за нас болеют и нас смотрят.

В Оренбурге всегда очень тяжело играть, команда очень хорошо обороняется, и поле такое, что не можешь показать все лучшие качества, которые есть у нашей команды. Но тренер нас подготовил хорошо, показали характер. В первую очередь он просил показать характер. Мы его показали и заслуженно победили», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Сергей Филимонов.

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