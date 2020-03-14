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«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 7:1. Азмун оформил хет-трик, Дзюба — дубль

«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 7:1. Азмун оформил хет-трик, Дзюба — дубль
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура РПЛ «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.

Первый гол «Зенит» забил на 9-й минуте — Магомед Оздоев пробил с дальней дистанции, Сердар Азмун подхватил мяч, ушёл в сторону и пробил в противоход вратарю «Урала». Спустя три минуты Азмун сделал проникающую передачу в штрафную, Ярослав Ракицкий продвинулся вперёд и прострелил в центр, а Артём Дзюба принял мяч и пробил точно в угол.

Счёт стал разгромным уже на 16-й минуте: Дзюба пробил головой после подачи с фланга — Ярослав Годзюр неудачно отбил мяч перед собой, а Азмун оказался самым расторопным на добивании. На 28-й минуте Дуглас Сантос ускорился по центру и отдал пас в штрафную — Малком здорово поставил корпус, развернулся и пробил в дальний нижний угол. Гол стал для бразильца первым в официальных матчах за «Зенит».

Во втором тайме Азмун сделал хет-трик: Малком накрутил двоих соперников, сделал передачу на Сердара, и тот в касание пробил низом. На 66-й минуте «Урал» забил гол престижа — Андрей Панюков реализовал пенальти. Спустя три минуты Дзюба сделал заброс вперёд, Азмун влетел в штрафную, прострелил в центр, а Себастьян Дриусси в касание пробил под перекладину. Ещё через три минуты Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» (25) занимает 10-е место.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Азмун – 8'   2:0 Дзюба – 12'   3:0 Азмун – 15'   4:0 Малком – 27'   5:0 Азмун – 61'   5:1 Панюков – 65' (пен)   6:1 Дриусси – 69'   7:1 Дзюба – 72' (пен)
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