«Давайте сидеть дома». Симеоне обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне записал видеообращение к болельщикам в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Хочу обратиться с сообщением об осведомлённости. Из своего дома прошу вас следовать указаниям экспертов. Позаботьтесь о себе и обо всех, кто вас окружает. Давайте сидеть дома», — приводит слова Симеоне Goal со ссылкой на видео, опубликованное на странице тренера в «Твиттере».
Испания является одним из центров распространения коронавируса в Европе. На этот момент в стране зафиксировано 5232 случая заражения COVID-19. Вирус унёс 133 жизни, выздоровело 193 человека.
На этой неделе в Испании приняли решение приостановить проведение матчей Примеры и Сегунды как минимум на два тура.
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