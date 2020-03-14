«Давайте сидеть дома». Симеоне обратился к фанатам в связи с пандемией коронавируса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне записал видеообращение к болельщикам в связи пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Хочу обратиться с сообщением об осведомлённости. Из своего дома прошу вас следовать указаниям экспертов. Позаботьтесь о себе и обо всех, кто вас окружает. Давайте сидеть дома», — приводит слова Симеоне Goal со ссылкой на видео, опубликованное на странице тренера в «Твиттере».

Испания является одним из центров распространения коронавируса в Европе. На этот момент в стране зафиксировано 5232 случая заражения COVID-19. Вирус унёс 133 жизни, выздоровело 193 человека.

На этой неделе в Испании приняли решение приостановить проведение матчей Примеры и Сегунды как минимум на два тура.