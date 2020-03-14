«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным

«Монако» на своём сайте объявил о продлении сотрудничества с российским полузащитником Александром Головиным. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года за € 30 млн. Прежний договор 23-летнего футболиста с монегасками действовал до 30 июня 2023 года.

«Чемпионат» уже сообщал, что в новом контракте Александра с «Монако» нет пункта об отступных.

В нынешнем сезоне Головин в 25 матчах французской Лиги 1 записал в актив 3 мяча и 4 результативные передачи. В остальных турнирнах (Кубок Франции, Кубок французской лиги) Головин помог «Монако» в 5 встречах.

«Монако», набрав 40 очков в 28 матчах, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции.