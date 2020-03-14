Азмун: это мой первый хет-трик в России, очень рад
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал игру команды в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургским с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.
«Это мой первый хет-трик в России! Очень рад, это заслуга всех наших футболистов. Как „Зениту“ удалось доминировать в матче? Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, всё получилось», — приводит слова Азмуна пресс-служба петербургского клуба.
Азмун оформил хет-трик в матче с екатеринбуржцами. Иранский форвард отдал также голевой пас.
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» (25) занимает 10-е место.
«Зенит» разгромил «Урал» со счётом 7:1. Азмун оформил хет-трик, Дзюба — дубль
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