Азмун: это мой первый хет-трик в России, очень рад

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал игру команды в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургским с «Уралом». Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Это мой первый хет-трик в России! Очень рад, это заслуга всех наших футболистов. Как „Зениту“ удалось доминировать в матче? Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, всё получилось», — приводит слова Азмуна пресс-служба петербургского клуба.

Азмун оформил хет-трик в матче с екатеринбуржцами. Иранский форвард отдал также голевой пас.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Урал» (25) занимает 10-е место.