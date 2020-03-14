УЕФА подтвердил, что работает над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что организация в настоящее время работает над переносом чемпионата Европы — 2020 в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы работаем над переносом Евро-2020», — передаёт слова Кристиллин итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Ранее на этой неделе французское издание L’Équipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Официально об этом будет объявлено 17 марта.

Евро-2020 планировали провести с 12 июня по 12 июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек.