УЕФА подтвердил, что работает над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин подтвердила информацию, что организация в настоящее время работает над переносом чемпионата Европы — 2020 в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
«Мы работаем над переносом Евро-2020», — передаёт слова Кристиллин итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Ранее на этой неделе французское издание L’Équipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Официально об этом будет объявлено 17 марта.
Евро-2020 планировали провести с 12 июня по 12 июля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек.
Орлов: проводить Евро-2020 нужно, пусть без зрителей. Нельзя ломаться от этой болезни
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