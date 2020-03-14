Семак: жаль, что Дзюба не забил третий мяч «Уралу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (7:1).

«Спасибо болельщикам, что пришли, нас поддержали. Конечно, хотелось сыграть и выиграть сегодня. В атаке смотрелись хорошо. Забили быстрый мяч, игра открылась, было много возможностей. Но моментами некоторая расслабленность в обороне всё равно присутствовала: позволяли сопернику создавать моменты и, к сожалению, пропустили. Хотелось сыграть на ноль, хотя во втором тайме в обороне играли приличнее, чем в первом. Но в целом заслуженная победа. Рад, что получилось забить много хороших мячей. Жаль, что Дзюба не забил третий. В таких матчах хочется, чтобы наши нападающие чувствовали вкус победы, голов, чтобы набирали очки.

«Урал» — команда, которая, как раньше говорили, и сама играет, и другим даёт. Футбол получился открытым, моменты были и там, и там. Интересная игра для болельщиков, с большим количеством моментов. Помогло, что смогли быстро забить, а потом мастерство наших игроков сыграло большую роль, когда они оставались без подстраховки против игроков соперника и им удавались хорошие комбинации. Естественно, играть при комфортном счёте гораздо приятнее. Отсюда и большое количество забитых мячей», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.