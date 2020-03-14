Команды Парфёнова четыре раза проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге. Общий счёт — 2-21

«Урал», который возглавляет Дмитрий Парфёнов, проиграл «Зениту» со счётом 1:7 в выездной встрече 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Для команд Парфёнова это поражение стало уже четвёртым в матчах с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Общий счёт встреч — 2-21.
Матчи команд Парфёнова с «Зенитом» в Санкт-Петербурге
28 октября 2015 года. «Зенит» — «Тосно» (5:0). 1/8 финала Кубка России
19 ноября 2017 года. «Зенит» — «Тосно» (5:0). 17-й тур РПЛ
19 августа 2018 года. «Зенит» — «Урал» (4:1). 4-й тур РПЛ
14 марта 2020 года. «Зенит» — «Урал» (7:1). 22-й тур РПЛ
«Урал», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 23-м туре клуб из Екатеринбурга на домашнем стадионе сыграет с казанским «Рубином». Встреча запланирована на 21 марта, начало — в 14:00 мск.
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