Шестой футболист «Сампдории» заразился коронавирусом

Нападающий «Сампдории» Фабио Депаоли сообщил, что у него диагностирован коронавирус.

«Привет, друзья… К сожалению, я сдал положительный анализ на COVID-19. Хочу заверить вас, что у меня все хорошо!» — написал Депаоли в «Инстаграме». Футболист призвал своих подписчиков соблюдать санитарные нормы и оставаться дома.

Ранее положительный результат теста на коронавирус был выявлен у пяти игроков «Сампдории»: форварда Маноло Габбьядини, защитника Омара Колли, полузащитника Олбина Экдаля, хавбека Мортена Торсбю и нападающего Антонио Ла Гумины.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.