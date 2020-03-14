Шестой футболист «Сампдории» заразился коронавирусом
Нападающий «Сампдории» Фабио Депаоли сообщил, что у него диагностирован коронавирус.
«Привет, друзья… К сожалению, я сдал положительный анализ на COVID-19. Хочу заверить вас, что у меня все хорошо!» — написал Депаоли в «Инстаграме». Футболист призвал своих подписчиков соблюдать санитарные нормы и оставаться дома.
Ранее положительный результат теста на коронавирус был выявлен у пяти игроков «Сампдории»: форварда Маноло Габбьядини, защитника Омара Колли, полузащитника Олбина Экдаля, хавбека Мортена Торсбю и нападающего Антонио Ла Гумины.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
Читайте также
- 14 марта 2020
-
20:53
-
20:48
-
20:34
-
20:34
-
20:15
-
20:08
-
19:53
-
19:53
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:28
-
19:16
-
19:10
-
18:53
-
18:50
-
18:26
-
18:23
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:17
-
17:07
-
16:58
-
16:52
-
16:42
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:20
-
16:08
-
16:02
-
16:00
Партнерский контент