«Обещаем исправиться. Другого пути нет». «Урал» извинился за поражение в матче с «Зенитом»
Пресс-служба «Урала» на странице клуба в «Твиттере» опубликовала пост с извинением за поражение с крупным счётом в выездном матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7).
«Друзья, уважаемые болельщики! Кто болел за «Урал» на стадионе в Санкт-Петербурге и у экранов телевизора. Приносим извинения за эту игру! Пожалуйста, оставайтесь с командой! Мы обещаем исправиться. Другого пути нет», — говорится в сообщении клуба из Екатеринбурга.
«Урал», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 23-м туре команда Дмитрия Парфёнова на домашнем стадионе сыграет с казанским «Рубином». Встреча запланирована на 21 марта, начало — в 14:00 мск.
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