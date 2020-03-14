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Судья Федотов: после игры «Сочи», где я критиковал судейство, написали: «Лучше помолчать»

Судья Федотов: после игры «Сочи», где я критиковал судейство, написали: «Лучше помолчать»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что после критики судейства в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Оренбург» (5:1) ему посоветовали не высказываться публично.

«После матча «Сочи» и «Оренбурга», где я раскритиковал судейство, мне порекомендовали заканчивать говорить. Есть такой арбитр, Тихон Калугин, он и написал: «Рекомендую вам лучше помолчать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После матча Федотов выразил мнение, что пенальти в ворота «Оренбурга» — «цирк», так как игрок оренбургской команды просто «погладил маечку» форварду сочинцев Антону Заболотному. Пенальти на 35-й минуте матча реализовал нападающий «Сочи» Александр Кокорин.

Судья Федотов: пенальти в ворота «Оренбурга» — цирк. Игрок погладил маечку Заболотного
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