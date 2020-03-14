«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком, обыграв в меньшинстве «Арсенал»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Автором единственного гола стал полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте с передачи нападающего Ивана Игнатьева. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Дениса Макарова.
Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Леонида Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).
«Арсенал», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (23) — 12-е.
- 14 марта 2020
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