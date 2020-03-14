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«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком, обыграв в меньшинстве «Арсенал»

«Рубин» одержал первую победу в РПЛ при Слуцком, обыграв в меньшинстве «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте с передачи нападающего Ивана Игнатьева. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления хавбека Дениса Макарова.

Для «Рубина» эта победа стала первой в чемпионате России под руководством Леонида Слуцкого, который возглавил команду 19 декабря 2019 года. В первых двух встречах казанцы поделили очки с «Тамбовом» (0:0) и проиграли самарским «Крыльям Советов» (0:1).

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» (23) — 12-е.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
14 марта 2020, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 Давиташвили – 43'
Удаления: нет / Макаров – 55'
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