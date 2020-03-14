УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь

УЕФА на заседании во вторник, 17 марта, рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.



Если такой перенос будет одобрен, это позволит закончить летом национальные чемпионаты в Европе, отложенные из-за эпидемии коронавируса.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация работает над переносом Евро-2020.



Евро-2020 планировали провести в период с 12 июня по 12 июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.