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УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь

УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь
Футбол / Евро-2020 0

УЕФА на заседании во вторник, 17 марта, рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.

Если такой перенос будет одобрен, это позволит закончить летом национальные чемпионаты в Европе, отложенные из-за эпидемии коронавируса.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация работает над переносом Евро-2020.

Евро-2020 планировали провести в период с 12 июня по 12 июля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

УЕФА подтвердил, что работает над переносом Евро-2020
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