УЕФА рассмотрит возможность переноса Евро-2020 на декабрь
УЕФА на заседании во вторник, 17 марта, рассмотрит вопрос о переносе Евро-2020 на декабрь, сообщает The Telegraph.
Если такой перенос будет одобрен, это позволит закончить летом национальные чемпионаты в Европе, отложенные из-за эпидемии коронавируса.
Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что УЕФА перенесёт чемпионат Европы на 2021 год. Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций Эвелина Кристиллин подтвердила, что организация работает над переносом Евро-2020.
Евро-2020 планировали провести в период с 12 июня по 12 июля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.
УЕФА подтвердил, что работает над переносом Евро-2020
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