Хет-трик Азмуна, дубль Дзюбы и первый гол Малкома. Видеообзор матча «Зенит» — «Урал»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил хет-трик, форвард Артём Дзюба сделал дубль. Ещё по голу в составе петербургской команды забили нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Для бразильца гол в ворота екатеринбуржцев стал первым мячом за «Зенит». «Урал» смог ответить хозяевам голом форварда Андрея Панюкова, который реализовал пенальти.
Посмотреть видео можно на канале «Матч Премьер» в Rutube. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Урал» (25) занимает 10-е место.
- 14 марта 2020
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