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Седьмой игрок «Сампдории» сдал положительный тест на коронавирус

Седьмой игрок «Сампдории» сдал положительный тест на коронавирус
Футбол / Италия 0

Польский защитник «Сампдории» Бартош Берешиньски заразился коронавирусом, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

27-летний футболист стал седьмым игроком генуэзской команды, сдавший положительный тест на коронавирус. Ранее инфекцию диагностировали у форварда Маноло Габбьядини, защитника Омара Колли, полузащитника Олбина Экдаля, хавбека Мортена Торсбю, нападающего Антонио Ла Гумины и форварда Фабио Депаоли.

Ранее Коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани. Футболисты «Фиорентины» Патрик Кутроне и Херман Песселья также заразились коронавирусом

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.

Шестой футболист «Сампдории» заразился коронавирусом
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