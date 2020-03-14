Седьмой игрок «Сампдории» сдал положительный тест на коронавирус

Польский защитник «Сампдории» Бартош Берешиньски заразился коронавирусом, сообщает в своём «твиттере» журналист Николо Скира.

27-летний футболист стал седьмым игроком генуэзской команды, сдавший положительный тест на коронавирус. Ранее инфекцию диагностировали у форварда Маноло Габбьядини, защитника Омара Колли, полузащитника Олбина Экдаля, хавбека Мортена Торсбю, нападающего Антонио Ла Гумины и форварда Фабио Депаоли.

Ранее Коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниеле Ругани. Футболисты «Фиорентины» Патрик Кутроне и Херман Песселья также заразились коронавирусом

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от вируса скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.