Слуцкий: «Рубин» — лучшая команда вдесятером

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы в матче 22-го тура РПЛ (1:0) с тульским «Арсеналом» прокомментировал удаление игрока казанцев во второй встрече подряд.

«Достаточно сложно комментировать такие матчи, когда каждое очко на вес золота и у нас началась борьба за выживание. На первый план выходят эмоции, какие-то другие факторы, какой-то эпизод и морально-волевые качества. В матче было два ключевых эпизода: мы забили хороший гол в первом тайме и удаление Макарова.

Это два ключевых момента, которые повлияли на ход игры и конечный результат. Рад, что удалось отстоять победу и качественно отобороняться. Понимаю, титул лучшей команды игры вдесятером, наверное, почётный. Но если будем так играть каждый матч, оставаясь вдесятером, то достаточно сложно будет пройти весь чемпионат.



Карточки не по делу? Какие-то — по делу, какие-то — нет. Считаю, обе карточки на Макарове как минимум спорные. И мы играем в первом туре с «Тамбовом», где Еськов не показывает вторую жёлтую Ойеволе. Там явный подкат, человек опаздывает. Потом две жёлтые Кварацхелии. Первая вызывает большие вопросы.

И здесь две жёлтые Макарову. И первая, и вторая, на мой взгляд, это не то, что нужно. Команда молодая. Понятно, в пылу борьбы есть какие-то эпизоды. Макаров не играл грубо, когда выпрыгивал и был эпизод с локтем, то он вообще был первым на мяче. Он выпрыгивает, под него подлезает игрок. Он не делал движения локтем. Вторая карточка – то же самое: он теряет мяч, тут же вступает в отбор. По-моему, это не жёлтые карточки. Это вызывает большие вопросы", — цитирует Слуцкого «Бизнес Online».