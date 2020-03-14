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Гендиректор «Зенита»: могли забить «Уралу» минимум 12 голов

Гендиректор «Зенита»: могли забить «Уралу» минимум 12 голов
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (7:1).

«Это отражение того, как серьёзно команда готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артём Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», — приводит слова генерального директора сине-бело-голубых ТАСС.

«Зенит», набрав 50 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Урал» (25) занимает 10-е место.

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