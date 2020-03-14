«ПСЖ» готов продать Неймара за € 150 млн, но не собирается обсуждать уход Мбаппе
Руководство «Пари Сен-Жермен» предстоящим летом готово расстаться с нападающим Неймаром. При этом парижане исключают продажу другого форварда команды — Килиана Мбаппе, сообщает ESPN.
«ПСЖ» хочет выручить с трансфера Неймара € 150 млн. В услугах 28-летнего бразильца заинтересована каталонская «Барселона», но французский клуб не хочет повторения ситуации, которая произошла в 2019 году, когда разговоры о его переходе в стан сине-гранатовых продолжались всё лето.
Что касается Мбаппе, в этом вопросе боссы «ПСЖ» заняли чёткую позицию. Они не намерены вести переговоры о продаже 21-летнего француза и собираются продлить с ним контракт. Главным претендентом на Килиана считается мадридский «Реал».
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