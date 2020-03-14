Алисон поддержал челлендж ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер вслед за президентом ФИФА Джанни Инфантино поддержал челлендж «Безопасные руки», запущенный для борьбы с пандемией коронавируса.
Алисон в «Твиттере» опубликовал видео, где он тщательно моет руки. Футболист передал челлендж голкиперу «Барселоны» Марку-Андре тер Штегену, защитнику «ПСЖ» Тьяго Силве и защитнику «Фламенго» Филипе Луису.
Ранее Инфантино подробно показал, как нужно мыть руки, и передал челлендж экс-футболистам Дидье Дрогба и Кака. Челлендж запустил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, записав видео, как правильно мыть руки во время пандемии коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тысяч. В настоящее время в мире вирусом заражено более 155 тысяч человек, в России — 59 человек.
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