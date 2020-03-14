Черевченко — о поражении «Арсенала»: надо убиваться на поле. На классе никого не обыграешь

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:1).

«По вратарю — что здесь говорить, все ошибаются. Но сколько нас Михаил Левашов выручил — и в Сочи, и в Оренбурге! К нему вопросов даже по сегодняшней встрече нет.

Что касается тактики — начали в три центральных защитника. После удаления у «Рубина» перестроились на двух, поскольку не было смысла держать больше игроков в обороне. На тренировках три дня обкатывали. Как играет «Рубин», прекрасно знали. Есть моменты, которые тяжело доходят до игроков. Может, это вина тренерского штаба: не доносим. Но сомневаюсь.

Много, да, фланговых атак было. Но когда мало вбеганий в штрафную, это уже минус. Все хотят получать мяч в недодачу, но это неправильно.

Всегда говорил, что после длительных сборов все команды примерно одинаково входят во вторую стадию чемпионата. Надо убиваться на поле, что «Рубин» нам и показал. На классе никого не обыграешь», — сказал Черевченко на пресс-конференции.