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Шунин: сейчас «Динамо» комфортнее чувствует себя на поле, пауза в РПЛ не вовремя

Шунин: сейчас «Динамо» комфортнее чувствует себя на поле, пауза в РПЛ не вовремя
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможной приостановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

«Плюс 3 очка: важная победа в Грозном. Спасибо за поддержку! Готовимся к следующему матчу. Вопрос, когда он будет?

Есть вероятность, что наша лига будет приостановлена. Конечно, нужно соблюдать все правила, чтобы не заболело огромное количество людей. Например, избегать больших компаний. Мы примем любое решение – если скажут, что нужна пауза, сделаем это, как и все европейские лиги.

Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели», — написал Шунин в «Инстаграме».

«Динамо» обыграло «Ахмат» со счётом 3:2. После 22 туров московская команда занимает шестое место в РПЛ.

Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты. Решение о приостановке розыгрыша РПЛ может быть принято во вторник, 17 марта.

РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата
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