Шунин: сейчас «Динамо» комфортнее чувствует себя на поле, пауза в РПЛ не вовремя

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о возможной приостановке чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
«Плюс 3 очка: важная победа в Грозном. Спасибо за поддержку! Готовимся к следующему матчу. Вопрос, когда он будет?
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Есть вероятность, что наша лига будет приостановлена. Конечно, нужно соблюдать все правила, чтобы не заболело огромное количество людей. Например, избегать больших компаний. Мы примем любое решение – если скажут, что нужна пауза, сделаем это, как и все европейские лиги.
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Мы долго набирали форму, готовились к чемпионату. Сейчас, когда прошло несколько игр и мы гораздо комфортнее себя чувствуем на поле, пауза точно не вовремя. Но главное, чтобы это было во благо людям, и как можно скорее этот кошмар закончился, обошел нашу страну и весь мир стороной. Нужно сделать максимум, чтобы люди не болели», — написал Шунин в «Инстаграме».
«Динамо» обыграло «Ахмат» со счётом 3:2. После 22 туров московская команда занимает шестое место в РПЛ.
Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты. Решение о приостановке розыгрыша РПЛ может быть принято во вторник, 17 марта.
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