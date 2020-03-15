Онопко: ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв. Борьба за чемпионство продолжается

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о результатах команды в домашних матчах и оценил шансы «армейцев» на чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Полностью разделяю мнение Марио Фернандеса о том, что команда уровня ЦСКА не имеет права терять столько очков на своем поле. Поединки с соперниками, которые приезжают к нам играть строго от обороны, нередко складываются очень тяжело. Но команда, намеревающаяся бороться за самые высокие места, должна брать максимум очков на родном стадионе. Особенно против клубов из нижней части турнирной таблицы. Это очень важно. К сожалению, мы неоднократно теряли очки в поединках с середняками и аутсайдерами.

Марио также выразил уверенность, что борьба за чемпионский титул ещё не завершена, несмотря на солидный отрыв «Зенита»? И здесь соглашусь. Можно вспомнить, что ЦСКА уже отыгрывал солидный отрыв в турнирной таблице. «Зенит» и другие команды наверняка будут терять очки, совсем скоро нас ждёт очный поединок. Борьба продолжается, и пока не потеряно всё — не потеряно ничего. Нам нужно побеждать как можно чаще и двигаться вперёд от матча к матчу. Будем бороться до самого последнего тура.

Вообще, как бы ни складывалась турнирная ситуация, надо полностью выкладываться в каждом поединке. У ЦСКА многочисленная армия поклонников, мы играем в первую очередь для них. А болельщик может простить всё, кроме равнодушия. Поверьте, в команде все это прекрасно понимают. Серьёзно готовимся к каждому матчу, настраиваемся только на победу, стараемся быть на поле единым целым», — приводит слова Онопко пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 15 марта, «армейцы» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» проведут встречу 22-го тура чемпионата России с «Уфой», начало — в 16:30 мск.