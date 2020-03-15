Гол Давиташвили и удаление Макарова — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Рубин»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, отправивший мяч в ворота соперника на 43-й минуте с передачи нападающего Ивана Игнатьева. В начале второго тайма команда из Казани осталась в меньшинстве из-за удаления хавбека Дениса Макарова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на Rutube-канале «Матч Премьер».

«Арсенал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе тульского клуба 28 очков. «Рубин» (23) — на 12-м месте.