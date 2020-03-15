Кубок ПФЛ отменён из-за коронавируса

Кубок ПФЛ, который должен был начаться 15 марта в Турции, отменён из-за эпидемии коронавируса.
«14 марта в Анталье состоялось заседание оргкомитета Кубка ПФЛ — 2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд. Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ.
Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки. ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности», — сообщается на сайте ПФЛ.
Пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский в клубном «Инстаграме» сообщил, что товарищеские матчи между участниками Кубка ПФЛ, несмотря на отмену турнира, всё равно состоятся. Например, в воскресенье, 16 марта, на сборах в Турции «Торпедо» сыграет с челнинским КАМАЗом.
- 15 марта 2020
-
01:38
-
01:24
-
00:59
-
00:54
-
00:42
-
00:30
-
00:23
-
00:19
- 14 марта 2020
-
23:59
-
23:59
-
23:36
-
23:31
-
23:24
-
23:15
-
22:58
-
22:52
-
22:36
-
22:32
-
22:10
-
21:51
-
21:39
-
21:33
-
21:19
-
20:53
-
20:48
-
20:34
-
20:34
-
20:15
-
20:08
-
19:53
-
19:53
-
19:44
-
19:40
-
19:33
-
19:28