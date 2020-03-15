Кубок ПФЛ отменён из-за коронавируса

Кубок ПФЛ, который должен был начаться 15 марта в Турции, отменён из-за эпидемии коронавируса.

«14 марта в Анталье состоялось заседание оргкомитета Кубка ПФЛ — 2020, в котором приняли участие руководители делегаций клубов, главные тренеры и врачи команд. Несмотря на то, что на данный момент Турция не входит в составленный Роспотребнадзором перечень стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, было принято решение отменить проведение Кубка ПФЛ.



Команды, которые должны были принять участие в Кубке, продолжат тренировочные сборы в Турции в ранее определенные сроки. ПФЛ рекомендовала футбольным клубам, находящимся на сборах в Турции, соблюдать все необходимые меры предосторожности», — сообщается на сайте ПФЛ.

Пресс-атташе владимирского «Торпедо» Владимир Никольский в клубном «Инстаграме» сообщил, что товарищеские матчи между участниками Кубка ПФЛ, несмотря на отмену турнира, всё равно состоятся. Например, в воскресенье, 16 марта, на сборах в Турции «Торпедо» сыграет с челнинским КАМАЗом.