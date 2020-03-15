Парфёнов — об 1:7 с «Зенитом»: было какое-то общекомандное безумие

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги выездного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:7).

«Индивидуальные ошибки, плюс уровень мастерства игроков «Зенита» в голевых эпизодах. Дали им свободу действий в своей штрафной. Команда «Зенит» давно не забивала, и, видимо, всё это выплеснула на нас.

Знаете, какое-то общекомандное безумие было вчера. «Зенит» — та команда, с которой не нужно играть на встречных курсах. Счёт был неприятный, выпустили ещё нападающих, старались играть, создавать моменты у ворот соперников.

Если мы проиграли — то проиграли все вместе. Сейчас был серьёзный разговор. Может случиться что угодно, но руки нельзя опускать», — приводит слова Парфёнова пресс-служба клуба из Екатеринбурга.