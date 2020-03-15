Стюарды в масках, перформанс «за Зенит умрём», разгром уральцев. Яркие фото из Петербурга

14 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 22-го тура РПЛ «Зенит» дома встречался с «Уралом». Матч закончился победой хозяев с крупным счётом — 7:1.



Первый гол «Зенит» забил на 9-й минуте — Магомед Оздоев пробил с дальней дистанции, Сердар Азмун подхватил мяч, ушёл в сторону и пробил в противоход вратарю «Урала». Спустя три минуты Азмун сделал проникающую передачу в штрафную, Ярослав Ракицкий продвинулся вперёд и прострелил в центр, Артём Дзюба принял мяч и пробил точно в угол.



Счёт стал разгромным уже на 16-й минуте: Дзюба пробил головой после подачи с фланга — Ярослав Годзюр неудачно отбил мяч перед собой, и Азмун оказался самым расторопным на добивании. На 28-й минуте Дуглас Сантос ускорился по центру и отдал пас в штрафную — Малком здорово поставил корпус, развернулся и пробил в дальний нижний угол. Гол стал для бразильца первым в официальных матчах за «Зенит».



Во втором тайме Азмун сделал хет-трик: Малком накрутил двоих соперников, сделал передачу на Сердара, и тот в касание пробил низом. На 66-й минуте «Урал» забил гол престижа — Андрей Панюков реализовал пенальти. Спустя три минуты Дзюба сделал заброс вперёд, Азмун влетел в штрафную, прострелил в центр, а Себастьян Дриусси в касание пробил под перекладину. Ещё через три минуты Дзюба оформил дубль, реализовав пенальти.



Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.