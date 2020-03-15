«Барселона» договорилась с Лаутаро Мартинесом и готова платить ему на уровне Гризманна

Испанская «Барселона» договорилась о подписании контракта с аргентинским нападающим миланского «Интера» Лаутаро Мартинесом.

Как сообщает Daily Star, «Барселона» готова предложить игроку контракт с годовой зарплатой в €17 млн, примерно такую же сумму зарабатывает французский нападающий каталонского клуба Антуан Гризманн, приобретённый летом 2019 года у мадридского «Атлетико» за € 120 млн.

Сумма трансфера 22-летнего Мартинеса составит около € 65 млн. Именно в нём руководство «Барселоны» видит долгосрочную замену Луису Суаресу.

Лаутаро Мартинес перешёл в «Интер» из аргентинского «Расинга» летом 2018 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду Антонио Конте 31 матч во всех турнирах и забил 16 голов.