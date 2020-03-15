Клуб «Ухань Чжоэр» возвращается из Испании в Китай из-за коронавируса

Китайский клуб «Ухань Чжоэр» возвращается на родину после предсезонного сбора в Испании. Изначально команда планировала вернуться в конце марта, но из-за высокого риска заражения коронавирусом эти планы пришлось поменять.

При этом, именно вирус стал причиной, по которой «Чжоэр» уехал на испанский сбор: изначально главным очагом заболевания был китайский город Ухань, но сейчас пик заболеваемости в Китае миновал.

«Сейчас в Китае всё хорошо. Скорее всего, местный чемпионат стартует в начале мая. Нам нужно будет отправится на двухнедельный карантин, когда мы прибудем, но чем раньше мы покинем Испанию, тем лучше», — цитирует главного тренера «Ухани» Хосе Гонсалеса Associated Press.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более пяти тысяч человек, на территории Китайской Народной Республики — более 3,1 тысячи.