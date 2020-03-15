Рамос: аплодирую работникам здравоохранения. Вы наши герои

Защитник «Реала» Серхио Рамос выразил благодарность тем, кто продолжает обеспечивать людей всем необходимым в условиях пандемии коронавируса.
«Хочу поблагодарить малых и средних предпринимателей, самозанятых и всех, кто видит не только личную, но и профессиональную жизнь. Мы все с вами. Также спасибо всем профессионалам, которые продолжают обеспечивать нам доступ к основным услугам. Общество познаётся только с такими актами щедрости и солидарности, как у вас. Спасибо. Аплодирую работникам здравоохранения. Вы наши герои. Спасибо от всего сердца», — написал Рамос в своём «твиттере».
Испания является одним из центров распространения коронавируса в Европе. На этот момент в стране зафиксировано 6391 случая заражения COVID-19. Вирус унёс 196 жизней, выздоровело 517 человек. На этой неделе в Испании приняли решение приостановить проведение матчей Примеры и Сегунды как минимум на два тура.
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