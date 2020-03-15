АПЛ может столкнуться с судебным иском, если сезон не будет доигран

Английская Премьер-лига может столкнуться с судебным иском в том случае, если будет принято решение не доигрывать сезон и сохранить текущие результаты турнирной таблицы, сообщает Daily Mail.

В частности, в зоне вылета на данный момент находятся «Борнумут», «Астон Вилла» и «Норвич». Если будет принято решение не доигрывать сезон, эти клубы понизятся в классе и тогда могут подать в суд на АПЛ, поскольку понесут серьёзные убытки.

Ранее сообщалось, что большинство клубов готово признать «Ливерпуль» чемпионом, если сезон АПЛ не будет доигран. Английская Премьер-лига объявила о приостановке розыгрыша чемпионата до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что клубы АПЛ могут отказаться продолжать сезон после паузы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,8 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 74 тыс.

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