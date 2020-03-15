Руни: мы с Роналду заезжали в «Макдоналдс», потому что он хотел «биг мак»
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, ныне выступающий за «Дерби Каунти», поделился воспоминаниями о бывшем одноклубнике Криштиану Роналду.
«Когда я только перешёл в «Юнайтед», мы с Криштиану ездили на игры и тренировки вместе. Помню, как за ночь перед игрой мы заезжали в «Макдоналдс», потому что он хотел «биг мак». Он пытался набрать вес, потому что был очень худым. Я был за рулём, и мне пришлось заехать за его «биг маком», – приводит слова Руни Goal.com.
Роналду выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, Руни — с 2004 по 2017-й. За время совместного выступления футболисты трижды становились чемпионами английской Премьер-лиги, а также выиграли Лигу чемпионов в 2008 году.
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