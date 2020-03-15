«СКА-Хабаровск» обыграл «Нижний Новгород» в домашнем матче ФНЛ
В матче 27-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 11-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота «Нижнего Новгорода», который успешно реализовал нападающий «СКА-Хабаровска» Константин Базелюк. В концовке встречи, на 82-й минуте, защитник Магомед Эльмурзаев упрочил преимущество хозяев в счёте.
«СКА-Хабаровск» набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Нижний Новгород» (36) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор», набравший 53 очка в 26 матчах.
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