Отменённый матч «Уотфорда» с «Лестером» состоялся в Football Manager

В официальном «твиттере» «Уотфорда» опубликовали запись матча с «Лестер Сити», сыгранного в компьютерной игре Football Manager. Клубы должны были встретиться в матче 30-го тура английской Премьер-лиги, однако матч был отменён в связи с приостановкой чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что у троих игроков «Лестера» были обнаружены симптомы, схожие с проявлениями коронавируса.

Посмотреть видео можно в официальном "твиттере" «Уотфорда».

Нынешний розыгрыш чемпионата Англии приостановлен до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.