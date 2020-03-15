Отменённый матч «Уотфорда» с «Лестером» состоялся в Football Manager
В официальном «твиттере» «Уотфорда» опубликовали запись матча с «Лестер Сити», сыгранного в компьютерной игре Football Manager. Клубы должны были встретиться в матче 30-го тура английской Премьер-лиги, однако матч был отменён в связи с приостановкой чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что у троих игроков «Лестера» были обнаружены симптомы, схожие с проявлениями коронавируса.
Посмотреть видео можно в официальном "твиттере" «Уотфорда».
Нынешний розыгрыш чемпионата Англии приостановлен до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,3 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 71 тыс.
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