Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мойес вышел из карантина, у специалиста не выявлено симптомов заражения коронавирусом

Мойес вышел из карантина, у специалиста не выявлено симптомов заражения коронавирусом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес вышел из карантина, сообщает Sky Sports.

По информации источника, у наставника лондонской команды не выявлено симптомов заражения коронавирусом. Ранее Мойес принял решение самоизолироваться после контакта с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, у которого обнаружили коронавирус.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (1:0) 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в связи с эпидемией коронавируса английская Премьер-лига объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек.

Мойес самоизолировался после контакта с Артетой, у которого обнаружили коронавирус
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020