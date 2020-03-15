Мойес вышел из карантина, у специалиста не выявлено симптомов заражения коронавирусом

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес вышел из карантина, сообщает Sky Sports.



По информации источника, у наставника лондонской команды не выявлено симптомов заражения коронавирусом. Ранее Мойес принял решение самоизолироваться после контакта с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, у которого обнаружили коронавирус.



Напомним, «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» (1:0) 7 марта в матче 28-го тура чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что в связи с эпидемией коронавируса английская Премьер-лига объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, в мире от него скончалось около 6 тысяч человек.

Мойес самоизолировался после контакта с Артетой, у которого обнаружили коронавирус