Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сочи» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Сочи» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 15 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростовом-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020