«Сочи» — «Краснодар»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 15 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Сочи» — «Краснодар» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростовом-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Валентин Мурашов (Москва) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».
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