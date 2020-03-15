ЦСКА — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 15 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Уфа». Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча ЦСКА — «Уфа» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Уфа».