Байрамян: среди игроков «Локомотива» я бы выделил Крыховяка, очень сильный футболист
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 марта. Начало встречи – 19:00 мск.
«Понимаем, что к нам приезжает очень серьёзный соперник. Будет тяжёлая игра, но мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков. Прекрасно понимаем, что предстоит важная встреча. Будем выкладываться на 200 процентов, а там посмотрим, как всё получится.
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Кого бы выделил из игроков соперника? У них очень квалифицированная команда, много кто играет в сборных. Выделил бы Гжегожа Крыховяка. Очень сильный футболист», – приводит слова Байрамяна пресс-служба «Ростова».
Пост доступен в официальном "инстаграме" ФК «Ростов».
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