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Агент Головина: продление контракта с «Монако» — логичный шаг, Саша — ведущий игрок клуба

Агент Головина: продление контракта с «Монако» — логичный шаг, Саша — ведущий игрок клуба
Футбол / Франция 0

Агент Олег Артёмов, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал подписание нового контракта между игроком и клубом. Соглашение, которое будет действовать до 30 июня 2024 года, заключено на улучшенных условиях.

«Это абсолютно логичный и закономерный шаг. За то время, что Саша находится в команде, он проделал огромный путь, превратившись в одного из лидеров «Монако». Да, потребовалось определенное время на адаптацию, это нормально, но на сегодняшний день Александр Головин является ведущим футболистом клуба. Сейчас уже смело можно говорить, что это игрок, востребованный в европейском футболе. Не в одном и не в двух матчах он доказывал свой уровень и продолжает расти. Сложные ли переговоры по новому контракту? Не сказал бы, что были какие-то серьёзные проблемы. Наоборот, нам достаточно быстро удалось найти компромисс и прийти к общему знаменателю с руководством «Монако». Нужно поблагодарить вице-президента и генерального директора клуба Олега Петрова за профессиональный подход к переговорному процессу. Как отразится ситуация с коронавирусом? Это форс-мажор, тренировки в «Монако» отменены до 18 марта. Саша пока находится во Франции. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Монако» объявил о продлении контракта с Головиным
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